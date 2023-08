Verdachte aangehouden na steekincident

Het incident vond plaats op de trap naar de eerste verdieping van een woning aan de Heezerweg. Op de eerste verdieping van die woning worden kamers verhuurd. In een ruimte op de begane grond is een kleine Islamitische gebedsruimte ingericht. Toen een aantal mannen uit die ruimte naar buiten kwam, werden zij geconfronteerd met een man met een ontbloot bovenlijf en een mes. Deze maakte stekende bewegingen richting hen en één van de mannen raakte daarbij lichtgewond aan zijn arm. De verdachte ging er vervolgens vandoor.

De gealarmeerde politie kon de man op aanwijzingen van getuigen al snel aanhouden op de Spiraeastraat. De man was onder invloed van alcohol.

Aanleiding incident

We zien dat er in de beeldvorming veel wordt gespeculeerd over de aanleiding van en de motieven achter het incident. Uit de eerste onderzoeksresultaten lijkt het feit dat het incident zich afspeelde voor een gebedsruimte, uitsluitend op toeval te berusten. Uiteraard doet de politie nog uitgebreid verder onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding van het incident.