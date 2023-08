Twee verdachten aangehouden na schietincident in Beerta

De politie krijgt dinsdagochtend 15 augustus een melding dat er geschoten is aan de Hoofdstraat in Beerta. Meerdere eenheden en hulpdiensten komen ter plaatse.

Eén persoon gewond

Eén persoon is bij het schietincident gewond geraakt. Het gaat om een 53-jarige vrouw uit Beerta. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. Er werd meteen een onderzoek opgestart. Er is buurtonderzoek gedaan en er is sporenonderzoek verricht op de plaats delict.

Aanhoudingen

Even later konden twee verdachten worden aangehouden. Het gaat om een 33-jarige vrouw en een 39-jarige man, beide uit Beerta. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is geweest. Het lijkt op dit moment te gaan om een incident in relationele sfeer. De verdachten zullen worden verhoord over hun betrokkenheid bij het incident.

Informatie

Heeft u mogelijk waardevolle informatie voor ons onderzoek? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.