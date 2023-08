Waarschuwingsschot gelost na melding schietincident in Groningen

Toen agenten op de melding afkwamen ontstond er kort daarna een achtervolging te voet, vanaf de Friesestraatweg richting de Noorderkroonstraat. Hierbij is door de politie een waarschuwingsschot gelost.

Twee personen aangehouden

Er zijn twee personen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat hun rol of betrokkenheid is geweest bij het incident. Wij doen uitgebreid onderzoek, zowel op de plaats delict als tactisch onderzoek, om te achterhalen wat er precies is voorgevallen. Ook gaan we in verhoor met verdachten.

Onderzoek

Gezien het tijdstip en de locatie zou het goed kunnen dat veel mensen getuigen zijn geweest van het incident. Wij komen graag met hen in contact.

Heeft u het incident zien gebeuren? Of heeft u andere informatie die waardevol kan zijn? Woont u bijvoorbeeld in de buurt en beschikt u over een deurbelcamera? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.