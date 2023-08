Onderzoek na aantreffen overleden vrouw in Waal bij Andelst

Naast het reguliere rechercheonderzoek vraagt de politie hulp van mensen die mogelijk weten wie de vrouw is. We vermoeden dat ze korte tijd en hooguit enkele dagen in het water heeft gelegen. Het is vanwege de stroming goed mogelijk dat ze in Duitsland of het verdere oosten van het Nederland te water is geraakt.

Weinig aanknopingspunten

Op dit moment kunnen we de vrouw niet koppelen aan een vermissingszaak. Er wordt ook niet uitgegaan van een misdrijf. Helaas zijn er weinig uiterlijke kenmerken die we kunnen delen. Wat we weten is dat het vermoedelijk een lange vrouw met een fors postuur betrof.

Weet je wie de vrouw is of mogelijk kan zijn? Is er iemand uit je directe omgeving sinds korte tijd vermist? Neem dan contact op via het telefoonnummer 0900-8844. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen.

^SV 2023365325