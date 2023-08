Vermoedelijke oplichter aangehouden

Een agent zag de 35-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, rond 21.00 uur lopen op de Albrechtlaan. Hij herkende hem als de verdachte die gezocht werd voor zeven gepleegde oplichtingen (of een poging daartoe) en een bedreiging gepleegd in de periode van mei tot augustus.



De verdachte slaagde er vaak in om met een geloofwaardig verhaal geld afhandig te maken van slachtoffers. Deze babbeltruc pleegde de man in het Gooi. De bedreiging pleegde de man op 9 augustus toen hij werd betrapt op het doorzoeken van jassen in een garderobe bij een instelling in Bussum. Hij bedreigde een medewerkster met geweld en spuugde in haar gezicht.



De verdachte zit vast en wordt verhoord. Naast de al bekende feiten doet de politie ook onderzoek naar mogelijk nog meer gepleegde strafbare feiten.