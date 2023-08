Getuigen gezocht: Poging tot gewapende overval op nachtwinkel in Amsterdam-Oost

Rond 02.50 uur lopen twee gewapende personen volledig gekleed in zwart en met bivakmutsen op de nachtwinkel binnen. Op dat moment bevind een medewerker zich alleen in de winkel. Het slachtoffer wordt door de overvallers gedwongen om geld af te geven. Vervolgens wordt hij op ernstige wijze door de verdachten mishandeld. Wanneer de vluchten laten ze een puinhoop achter in de nachtwinkel. De verdachten zouden zijn gevlucht in de richting van het Joris Ivensplein. Meerdere politiemedewerkers hebben in de omgeving gezocht naar de overvallers. Deze zijn vooralsnog niet aangehouden. Forensische onderzoeksspecialisten ter plaatse gegaan om onderzoek te verrichten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daar behandeld voor zijn verwondingen.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in deze zaak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Weet u meer over deze overval? Heeft u informatie over de vluchtroutes? Of heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een dashcam? Dan spreekt de recherche u graag. Dat kan via onderstaande mogelijkheden. Via het tipformulier kunt u beeldmateriaal uploaden. Vergeet u alstublieft niet tijdens het bellen naar het Regionaal Service Centrum (RSC) om proces-verbaalnummer PL1300_2023185078 door te geven.