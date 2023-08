Man aangehouden op pont na dreiging en vernieling met mes

Rond 05.30 uur kwam de melding binnen dat er zich een man met een mes op de pont bevond en dat hij andere aanwezigen zou bedreigen. Naast de man waren er op dat moment twee schippers en ongeveer twintig reizigers aan boord. Ook werd aangegeven dat de man verschillende vernielingen zou aanrichten. Op de pont ontstond onrust: ondanks het feit dat de pont ondertussen was aangemeerd in Noord, wilde de klep om normaal van boord te gaan niet naar beneden en daarom konden de reizigers niet direct weg.

Korte tijd later waren agenten ter plaatse en troffen toch een nagenoeg lege pont aan. Reizigers bleken over de klep te zijn geklommen en vertrokken te zijn. Op de pont zelf bevond zich alleen nog een verdachte en – zo bleek later – de twee schippers in de stuurhut. Agenten klommen vervolgens over de klep heen aan boord en wisten onder bedreiging van de inzet van het stroomstootwapen de verdachte aan te houden. Het betreft een 53-jarige man uit Georgië zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Bij de spullen van de verdachte troffen agenten een mes aan.