Getuigen gezocht beroving

Het slachtoffer is in zwaar gewonde toestand vervoerd naar het ziekenhuis, de dader is gevlucht in een zwarte auto van het merk Honda. Toen twee agenten aanrijdend waren naar het incident kregen zij een aanrijding met een ander voertuig. Beide bestuurders raakten hierbij licht gewond. De politie is op zoek naar de dader en onderzoekt het incident, spreekt met getuigen en kijkt beelden uit van het incident.

Getuigen

Was u getuige van dit incident of heeft u beelden van de omgeving waarop mogelijk iets opvallends te zien is? Bijvoorbeeld via een deurbelcamera of een dashcam? Neem dan contact op met de politie via onderstaande mogelijkheden.