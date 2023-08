Vluchtende verdachte rijdt agent aan

De politie kreeg omstreeks 17.50 uur de melding dat bij een voertuig kentekens verwisseld werden. Agenten gaven de bestuurder van het betreffende voertuig ter hoogte van de Binckhorstlaan in Den Haag een stopteken, om met de man in gesprek te kunnen gaan.

Toen een van de agenten uitstapte en in de deuropening van het voertuig met de bestuurder in gesprek wilde gaan, ging de verdachte er in zijn auto vandoor. Hij reed daarbij de agent aan, waardoor zij gewond raakte.

Na een achtervolging kon de man op de Koningin Julianalaan in Voorburg worden aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Duitsland.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.