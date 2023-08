Onderdelen drugslab aangetroffen in Heijningen

De locatie kwam door rechercheonderzoek in beeld. In Rotterdam werd vandaag, woensdag 16 augustus 2023 omstreeks 11.00 uur een 58-jarige Tilburger aangehouden die eerder vanochtend bij dit pand aan de Postbaan was gezien. Ook de 32-jarige bewoner van het pand is gearresteerd. Zijn woning is onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Er zijn diverse zaken, onder meer drugs, in beslag genomen. Voor het pand stond een auto met daarin een IBC-container met vermoedelijk chemisch drugsafval. De container was middels een flexibele pijp verbonden met de bodemplaat van het voertuig waarin een gat was gemaakt. Hierdoor kan men al rijdende het afval lozen.