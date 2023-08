Opnieuw aanhouding in onderzoek naar grootschalige drugshandel en witwassen

Steenbergen , Arnhem - De politie heeft vandaag, woensdag 16 augustus 2023, met toestemming van de officier van justitie een 36-jarige Steenbergenaar in Arnhem aangehouden als verdachte van grootschalige drugshandel en witwassen. Eerder werden in dit onderzoek al acht verdachten gearresteerd waarvan er nog vier vastzitten. Het team is nu nog op zoek naar drie andere verdachten die vermoedelijk in het buitenland verblijven.