Politie zoekt getuigen van insluiping

Ze verdwenen vervolgens in onbekende richting. Ze droegen allebei een integraalhelm. De politie vraagt getuigen zich te melden. Van het tweetal is een signalement bekend. Dader 1 droeg een rood-zwart integraalhelm, een opvallende zwarte jas met oranje schouderstukken en een oranje kraag. Verder droeg hij een lichtgrijze spijkerbroek, zwarte sportschoenen met witte zolen en een zwarte rugzak met grijze vlakken.

Dader 2 droeg een zwarte integraalhelm, een zwarte broek en witte schoenen.

Getuigen

Heb je rond 15.30 uur, of even daarvoor of daarna, in de Kamperfoeliestraat dit tweetal gezien? Of woon je in de buurt en heb je mogelijk bruikbare camerabeelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul een tipformulier in. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 2023208400.