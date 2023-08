Getuigen verkeersongeval Linnaeusparkweg gezocht

De bestuurder en bijrijder rijden vanaf de Middenweg in de richting van de Hogeweg en komen ten val bij de rotonde tussen de Hogeweg en de Linnaeusparkweg. Het tweetal raakt hierbij ernstig gewond. Ambulancepersoneel verleent eerste hulp aan de slachtoffers van het ongeval, waarna ze worden overgebracht naar het ziekenhuis. Eén slachtoffer overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Omdat de politie onderzoek doet naar de toedracht van dit ongeluk, wordt er een dringende oproep gedaan aan iedereen die het duo mogelijk heeft zien rijden. Bent u getuige geweest van de rit of heeft u informatie over de route voorafgaand aan het ongeval? Neem dan contact op met de politie. Daarnaast is de politie geïnteresseerd in eventuele camerabeelden. Beschikt u over andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd het volgende registratienummer: 2023184167. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beeldmateriaal kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.