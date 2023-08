Getuigen gezocht van brand in duinen

Rond 14.45 uur kreeg de politie en de brandweer een melding van brand in de duinen bij het De Savornin Lohmanpad in Den Haag. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. De omliggende wegen en duinen werden afgezet en waren niet toegankelijk voor publiek. Uiteindelijk heeft de brandweer de brand kunnen blussen na een half uur. De politie heeft direct een plaats delict gemaakt in de duinen. De Forensische Opsporing onderzoekt wat de oorzaak van de brand is en of er mogelijk sprake is van brandstichting.

Getuigen

Als u meer informatie heeft over deze brand die plaats vond in de duinen van Den Haag, of als u beelden heeft van de omgeving waarop mogelijk iets opvallends te zien is, neem dan contact op met de politie via een van onderstaande contactmogelijkheden.