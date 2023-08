Politie waarschuwt voor oplichterstruc, helpt u mee deze waarschuwing te delen?

Ook roepen we jongere mensen op om met hun ouders, opa’s en oma’s, of andere familieleden en bekenden in gesprek te gaan om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van deze gemene dieventruc. Werkt u in de zorg en heeft u contact met oudere mensen? Ook dan stellen wij het erg op prijs als u deze dievenmethode bespreekt om te voorkomen dat meer mensen het slachtoffer worden.

Wisselend smoesje, zelfde bedoeling: u bestelen

De laatste tijd zien we meer van dit soort ‘babbeltrucs’. Het verhaal dat de oplichters ophangen is steeds net een beetje anders, maar komt op hetzelfde neer: ze bellen mensen op en doen zich voor als politiemedewerker. Ze informeren u bijvoorbeeld over een inbraak of over inbrekers. In nagenoeg alle gevallen willen ze uiteindelijk weten of hun ‘slachtoffer’ geld, goud of sieraden in huis heeft. En natuurlijk wil de zogenaamde behulpzame politieagent dan wel helpen om die kostbaarheden veilig te stellen.

Trap hier niet in! De politie belt u niet op om te vertellen dat er in uw woonomgeving inbrekers actief zijn. Ook neemt de politie geen geld of waardevolle spullen in bewaring. Wij sturen dus nooit een politiemedewerker naar uw huis om zulke spullen op te halen. Schrik niet als degene die u belt dingen over u weet, zoals uw adres of uw meisjesnaam. Oplichters en dieven hebben zo hun methodes om deze informatie te achterhalen.

Wat kunt u doen?

Om te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van (babbel)trucs als deze, kunt u ons waarschuwingsbericht delen. Krijgt u een oplichter aan de lijn met een soortgelijk verhaal? Hang dan meteen op. Heeft u niet meteen door dat het om oplichting gaat en wil de beller een afspraak met u maken om uw kostbaarheden op te halen? Neem dan direct contact met ons op via 112! Heeft u de oplichter nog aan de lijn, vraag dan uw partner, een huisgenoot of een buur om ons met een andere telefoon direct te waarschuwen. Oplichters werken zelden alleen. Vaak stuurt degene die u aan de lijn heeft zijn ‘collega’ naar u toe om uw spullen op te halen. Slim als ze zijn, geven ze u een code, of een uniek nummer, dat alleen degene die aan de deur komt weet. Op deze manier proberen ze uw vertrouwen te winnen of schijnveiligheid te creëren. Lukt het u niet om ons op tijd te waarschuwen, doe dan zeker niet de deur open! En geef in geen geval uw spulletjes mee!