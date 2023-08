Ramkraak op juwelier Kanaalstraat in Someren

Someren - Vannacht rond 03.45 uur ramde een grijze auto een juwelierszaak op de Kanaalstraat in Someren binnen. Enige tijd later rijdt een zwarte auto de juwelierszaak voorbij en neemt de verdachte mee. Ze gaan er in een rap tempo vandoor. De politie is momenteel druk bezig met het onderzoek.