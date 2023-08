Woningoverval in Geleen

Donderdagavond kwam er een melding binnen van een woningoverval aan de Lindenlaan in Geleen. Meerdere personen drongen rond 22:10 uur de woning binnen. Vervolgens werden de twee aanwezige personen in de woning mishandeld. Hierna namen de verdachten verschillende goederen mee uit de woning.



De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.



Klik hier voor het gezocht-dossier.