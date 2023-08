47-jarige Utrechter aangehouden voor opruiing en bedreiging

De politie startte een onderzoek nadat zij informatie had gekregen dat de 47-jarige man uit Utrecht op social media opriep tot geweld. Onderzoek van de politie leidde tot de identiteit en woonplaats van de verdachte. De man is op vrijdagmiddag 18 augustus in zijn woonplaats gearresteerd. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. De politie doet verder onderzoek naar de uitingen.

Opruiing

Opruiing is een strafbaar feit waarvoor je een gevangenisstraf kunt krijgen. Het zorgt voor een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Ook online laat je sporen achter die voor rechercheurs van de politie te traceren zijn. Dus plaats of deel dit soort berichten niet!

Meld het

Zie je dat er in jouw (online) omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden en geweld of heb je andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Of ben je zelf slachtoffer geworden van online stalking, bedreiging, of een ander strafbaar feit? Doe melding of aangifte bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of via het tipformulier . Anoniem melden kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).