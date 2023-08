Online menukaarten leiden tot arrestatie en vondst verdovende middelen

Op de menukaarten waren diverse verdovende middelen afgebeeld welke strafbaar zijn gesteld op lijst 1 en 2 van de Opiumwet. Door uitvoerig onderzoek kregen rechercheurs zicht op verdachten die vermoedelijk betrokken zijn bij de verspreiding van deze menukaarten. Afgelopen woensdag heeft de actie een 19-jarige man uit Almere aangehouden en zijn woning doorzocht. In de woning troffen we meerdere kilo`s aan softdrugs en een kleine hoeveelheid aan andere harddrugs aan. Dit waren goederen welke online werden aangeboden. Denk hierbij aan XTC pillen, hashish, MDMA, en andere middelen zoals kamagra, thc snoepjes en snus. Naast de verdovende middelen is in totaal voor bijna 6000 euro aan contanten in beslaggenomen. Ook moest de verdachte verschillende luxegoederen in leveren, zoals dure kleding. Ook zijn auto is in beslag genomen, omdat hij van daaruit zou dealen. De verdachte is vandaag voorgeleid en de rechter-commissaris heeft besloten zijn voorlopige hechtenis met twee weken te verlengen.

Samen strijden tegen drugscriminaliteit

In de strijd tegen handel en het gebruik van drugs werkt de politie samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie en andere organisaties, zoals het RIEC. Maar die strijd kan de politie en de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?

Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie of uw wijkagent. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Of via onderstaand tipformulier. Ook kunt u anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.