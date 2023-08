Politie zoekt vier verdachten woningoverval

Rond 15.40 werd er aangebeld bij de oudere vrouw die in de portiekwoning aan de Hanenburglaan in Den Haag woont. Bewoonster zag eerst alleen de vrouw en de man stond verder naar achteren. De vrouwelijke verdachte duwde de bewoonster naar binnen, tot in woonkamer, toen twee kinderen linksaf de slaapkamer in gingen. De vier verdachten hebben een buit meegenomen en zijn vervolgens vertrokken in onbekende richting.

De vier verdachten bestaan uit een man die een kobalt blauw t-shirt droeg en een zwarte broek . De vrouw heeft een lichtgetinte huidskleur, vettig haar en donkere kleren aan. Daarnaast had de vrouwelijke verdachte een plastic tas met daarin appels bij zich. De twee minderjarige kinderen zijn naar schatting 12 jaar oud en zijn ongeveer 1.60 meter.

De bewoonster is enorm geschrokken maar is niet gewond geraakt.

Getuigen

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Ziet u de vier verdachten? Bel dan direct 112. Als u camerabeelden heeft van de omgeving; deel deze dan via onderstaande mogelijkheden.