Bestuurder overleden bij frontaal ongeluk met vrachtwagen

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur. De automobilist reed richting Walcheren, terwijl de vrachtwagen in de richting van Goes reed. In de buurt van het viaduct met de Nieuweweg ontstond een frontale aanrijding. De bestuurder van de personenauto, een 82-jarige man uit de gemeente Noord-Beveland overleed ter plaatse. De 28-jarige vrachtwagenbestuurder (woonplaats nog onbekend) raakte niet gewond. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het verkeer werd tijdens de hulpverlening en daarna tijdens het sporenonderzoek via de op- en afritten van het viaduct omgeleid. Aan het eind van de middag waren de opruimwerkzaamheden afgerond.