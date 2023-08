Politie doet onderzoek na aantreffen dode vrouw in water

Terneuzen - De politie doet onderzoek naar het overlijden van een nog onbekende vrouw. Haar stoffelijk overschot is vrijdagochtend 18 augustus 2023 kort voor 09.00 uur ter hoogte van de Beneluxweg aangetroffen in het water. De politie onderzoekt wie de vrouw is en hoe ze om het leven is gekomen.