Vuurwapen aangetroffen na melding van bedreiging

Donderdag 17 augustus om 20.15 uur ontvangt de politie een melding van een persoon zie zegt bedreigd te zijn voor het treinstation aan de Stationslaan in Breda. De melder geeft daarbij aan dat deze personen ook messen bij zich droegen. Agenten gaan ter plaatse en spreken de daar aanwezige groep van zo’n vijf personen aan. Als een van hen opstandig wordt en een agent uitscheldt wordt besloten die persoon (18 jaar) aan te houden. Hij verzet zich echter en in de schermutseling zien agenten dat hij een vuurwapen over geeft aan een van zijn vrienden. Die tweede verdachte (18 jaar) gaat er vandoor en agenten zien dat hij daarbij het vuurwapen in een container gooit. Ook hij is na een korte achtervolging aangehouden en het vuurwapen in beslag genomen.