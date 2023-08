Onwelwording eindigt met geweld tegen de politie

Rond 21:40 uur hielpen agenten bij een incident op het Jaarbeursplein waarbij een 16-jarige jongen uit Amersfoort onwel was geworden. Terwijl de knul op een brancard werd gelegd en agenten daarbij de ambulancebroeders hielpen, rukte de jongen zich los, gooide een monitor om en gaf een van de agenten een trap vol in het gezicht. Hij werd daarbij zeer agressief naar agenten en hulpverleners en kon met enige moeite onder controle worden gebracht. Een groepje omstanders bemoeide zich vervolgens met het tafereel, waarbij een 17 jarige jongen uit Amersfoort zeer recalcitrant werd en ernstige verwensingen naar de agenten riep. Ook hij werd aangehouden en verzette zich daarbij dusdanig dat hij met geweld onder controle moest worden gebracht. Beide verdachten werden ingesloten voor verhoor. De 23-jarige agent deed aangifte. Hij raakte bij het incident lichtgewond in zijn gezicht, maar kon zijn dienst wel voortzetten.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen