Bankfraudeur opgepakt na melding van oplettende getuige

De getuige ziet vrijdagmiddag in de Chopinstraat in Breda dat een persoon vanuit een auto een tas in een papiercontainer gooit. Als de getuige gaat kijken ziet hij dat er in de tas een laptop en een doorgeknipte bankpas zit. Hij waarschuwt meteen de politie en geeft daarbij ook het kenteken van de auto door. Al snel blijkt dan dat een persoon uit diezelfde straat kort daarvoor aangifte heeft gedaan van bankpasfraude. Een man die daar aan de deur kwam steelt zijn laptop en kort daarna blijkt dat er € 10.000,- van zijn rekening is afgeschreven. Direct zet de politie het kenteken van de mogelijke dader in het ANPR systeem. Als de auto van de verdachte in Abcoude door de ANPR rijdt wordt hij aangehouden.