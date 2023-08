Dode en gewonde bij aanrijding in Breda

Rond half drie staat een inwoonster van Bavel (18) in haar auto op de Mastbosstraat voor het verkeerslicht te wachten op de kruising met de graaf Engelbertlaan op. Als zij groen licht krijgt trekt ze op, maar ziet meteen in haar ooghoek dat er van links een auto met hoge snelheid aangereden komt. Die auto rijdt, vermoedelijk door rood verkeerlicht, door en zij wordt dan door deze auto aangereden. Bij de aanrijding wordt de bijrijder van de auto die door rood reed uit de auto geslingerd. Deze persoon overlijdt later. De bestuurder van diezelfde auto raakt zwaar gewond. Bij het opvolgend onderzoek blijkt al snel dat deze man (33) te veel alcohol gedronken heeft. Hij is aangehouden. De bestuurster van de andere auto kwam met de schrik vrij.