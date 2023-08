Onderzoek na aantreffen overleden man in woning

Verschillende specialisten werden direct ingezet. Denk daarbij aan Forensische Opsporing, rechercheurs en agenten die buurtonderzoek hebben verricht. Voor het onderzoek werd een zogenoemde PD-unit in de straat geplaatst.

Aangezien het overleden slachtoffer een bewoner is, deelt de politie geen verdere personalia. Het onderzoek naar het overlijden van de man loopt nog volop. Het meest aannemelijke scenario lijkt die van een misdrijf. Neemt niet weg dat tijdens een onderzoek naar alle mogelijke scenario’s gekeken wordt. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.

Tips en beelden

Mensen die dinsdag of in de dagen voorafgaand aan het aantreffen iets opvallends hebben gehoord of gezien, vragen we om zich te melden. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek. Ook beelden uit de omgeving kunnen essentieel zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewakingscamera’s, videodeurbellen en dashcams. Zie je iets dat mogelijk verdacht of afwijkend is? Meld dit dan.

Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Het meest gemakkelijk is het invullen van onderstaand tipformulier. Daar zijn eventueel ook beelden aan toe te voegen.

^2023351655