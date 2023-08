Getuigen gezocht: poging gewapende overval op een fastfoodrestaurant; Amsterdam-Zuidoost

Rond 10.45 uur komt de overvaller met een vuurwapen het restaurant binnen. Op dat moment is er alleen personeel in de zaak. Op enig moment wordt de overvaller door een onbekend geluid gestoord waarna hij lopend vlucht in de richting van Holendrecht.

Signalement

Ten tijde van de gewapende overval heeft de verdachte het volgende signalement:

-slank postuur;

-donkergetinte huidskleur;

-zwart mondkapje;

-donkere kleding.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Dan kunt u via de onderstaande mogelijkheden contact opnemen met het rechercheteam. Beeldmateriaal is ook welkom en kunt u via het tipformulier uploaden.