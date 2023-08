Stand van zaken onderzoek aanrijding Willem Schoutenstraat

Feiten en bewijs

De politie moet zich in onderzoeken baseren op feiten en bewijs, niet op roddels en zogenaamde ‘juice’. Daarom is het belangrijk dat mensen informatie rechtstreeks met de politie delen. Mochten er mensen zijn die concrete informatie hebben over, of camerabeelden hebben van, een mogelijke andere bestuurder, dan roepen wij die mensen op om zich bij de politie te melden. Bent u getuige geweest van de aanrijding, heeft u relevante camerabeelden en/of andere informatie over de zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen.