Politie onderzoekt overval op juwelierszaak in Goes

Goes - Vanmorgen, woensdag 2 augustus 2023 omstreeks 09.50 uur is een juwelierszaak aan de Lange Kerkstraat overvallen. Twee daders kwamen de zaak binnen. Een van de overvallers had een mes in zijn handen. Er zijn horloges buit gemaakt. De daders zijn op een scooter gevlucht. Er raakte niemand gewond.