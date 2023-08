Politiehond vindt verdachte bedrijfsinbraak

De politie ontving een melding dat iemand materiaal van een afgesloten bedrijfsterrein aan de Eindestraat wilde stelen. Agenten zagen bij aankomst 2 personen die wilden vluchten. Een agent gebruikte na een waarschuwing zijn taser en raakte een verdachte, maar het had geen effect. De verdachten klommen over het hek en vluchtten. Agenten zetten de achtervolging in, maar raakten ze in het donker kwijt. De politiehond kon een spoor volgen en vond een verdachte die zich in een sloot verborg. De 33-jarige verdachte uit Tilburg zit vast voor nader onderzoek. Het is niet bekend of er iets gestolen is.