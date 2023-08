Man overleden na ongeval met motorvoertuig op evenemententerrein in Eenrum

De politie kreeg rond 15:20 uur een melding van een ernstig ongeval met een motor met zijspan op het evenemententerrein. Zowel de bestuurder als een passagier in de zijspan raakten daarbij ernstig gewond. Hulpverlening mocht voor het 37-jarige slachtoffer helaas niet meer baten. Hij is op de plek van het ongeval overleden als gevolg van zijn verwondingen. Het andere slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.



Camerabeelden

Specialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarbij wordt ook gekeken naar beschikbare camerabeelden. Het kan zijn dat toeschouwers beelden hebben gemaakt van het ongeval. Heeft u beelden? Dan vragen we u om die via een tipformulier op Politie.nl met ons te delen. We proberen daarmee zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.



Slachtofferhulp

Op het evenemententerrein waren veel toeschouwers. Veel van hen waren mogelijk getuige van het ernstige ongeval. Het meemaken van een zo’n ongeval kan zeer ingrijpend zijn. Mede daarom is Slachtofferhulp ingeschakeld. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.