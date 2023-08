Steekincident ; Politie zoekt getuigen

Rond 05.10 uur kreeg de politie melding van een steekincident op de Johan van Oldebarneveltlaan. Ter plaatse trof de politie twee mannen aan, waarvan er een met een mes in zijn been was gestoken. De andere was lichtgewond. Over de toedracht dat leidde tot het steekincident zijn nog veel onduidelijkheden en dit wordt nader onderzocht. Het 24-jarige slachtoffer werd in het ziekenhuis opgenomen.



Van de twee verdachten is het volgende signalement bekend:

Verdachte een:

Man, leeftijd circa 25-30 jaar. Hij droeg een zwartkleurig shirt met een zwartkleurige broek en is circa 1.90 meter lang. Hij heeft een breed postuur en zijn zwartkleurig haar naar achteren getrokken.



Verdachte twee:

Man, leeftijd 25-30 jaar, lengte 1.80 meter en een mollig postuur. Ook hij had zijn zwartkleurig haar naar achteren getrokken. Hij droeg een bruin/witkleurig vest met grote vierkanten blokken als opdruk en een grijze broek met zwarte schoenen.

Van dit tweetal ontbreek elk spoor. Zij zijn mogelijk met een klein model auto vertrokken in onbekende richting.



Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.

Wie heeft informatie over het steekincident aan de Johan van Oldebarneveltlaan ? Laat het ons weten en bel met 09000-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.