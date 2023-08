Jongen aangehouden na bedreiging en mishandeling

Agenten hoorden in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur vanaf de binnenplaats van het politiebureau in Renesse rumoer op straat. Ze gingen direct kijken wat er aan de hand was. Ze troffen een groep jongeren aan. Eén van die jongeren viel op doordat hij aan het schreeuwen was.

Voorwaarden

Toen ze de jongen apart namen en controleerden, bleek dat hij onder voorwaarden vrij was. Dit betekent dat hij verdacht wordt van een strafbaar feit of een voorwaardelijke straf heeft gekregen, maar niet in de cel hoeft te blijven. Hij moet zich dan wel aan een aantal afspraken houden. Voorbeelden van afspraken zijn: geen nieuwe strafbare feiten plegen, niet op een bepaalde plek komen, geen alcohol en/of drugs gebruiken, een behandeling of een training volgen, etcetera.

Uit onderzoek van de politiemensen bleek dat de jongen, een 15-jarige inwoner van Oosterland, zich niet aan de voorwaarden had gehouden. Hij moest daarom mee naar het politiebureau, maar verzette zich daartegen. Tijdens de schermutseling die ontstond, probeerde de jongen een van de agenten met een mes te steken. Gelukkig wisten de agenten hem te overmeesteren. Ze kregen daarbij hulp van een toezichthouder van de gemeente. De jongen is daarna meegenomen naar het bureau. De politieagent heeft aangifte gedaan van (poging) zware mishandeling.

Agressie

Uit het vervolgonderzoek bleek dat de jongen betrokken was geweest bij een opstootje op het terras van een horecagelegenheid. Hij moest van een beveiliger het terras verlaten, maar deed dit niet en probeerde de beveiliger te slaan. Ook sloeg hij de eigenaar van een horecagelegenheid. Deze man heeft aangifte gedaan van mishandeling. Toen toezichthouders van de gemeente Schouwen-Duiveland zich met het incident bemoeiden, zou de jongen hebben geprobeerd de handhaver te slaan en te schoppen. De auto waarin de handhavers reden, raakte door de schermutselingen beschadigd.

De jongen zit voor onderzoek en verhoor in de cel.