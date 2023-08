Dode vrouw gevonden in bosjes

Rond 20.45 uur werd de vrouw ontdekt. De jongeren belden onmiddellijk de hulpdiensten. Die constateerden dat de vrouw was overleden. Omdat niet duidelijk was hoe zij was overleden, werd besloten tot een politieonderzoek. De groenstrook tussen de Strausslaan en de Mgr. Hopmansstraat werd door agenten afgezet. Zij hoorden ook diverse getuigen en medewerkers van de afdeling forensische opsporing stelden een sporenonderzoek in. Een begrafenisondernemer bracht rond 1.00 uur het stoffelijk overschot voor verder onderzoek naar een mortuarium. Om 1.30 uur was het politieonderzoek op de plaats delict klaar en werd de afzetting opgeheven.

Onbekende doodsoorzaak

De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. De politie vermoedt dat de leeftijd van de vrouw tussen de 40 en 60 jaar ligt. Verder zal er vandaag (zondag) aanvullend onderzoek op het stoffelijk overschot plaatsvinden. Met betrekking tot de doodsoorzaak houdt de politie momenteel nog alle scenario’s open: er kan sprake zijn van een medische oorzaak, ongeval, zelfdoding of een misdrijf.

Weet u meer over deze vrouw of hebt u bewakingsbeelden?

De recherche houdt er rekening mee dat de vrouw dakloos was en vermoedelijk al enige tijd in de buurt van de Stausslaan verbleef, mogelijk in het bijzijn van een of meerdere mannen. Hebt u informatie over haar of bewakingsbeelden waarop zij, eventueel in aanwezigheid van deze man(nen), is te zien? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld registratienummer: 2023211375. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen.