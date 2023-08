Politie treft wapens aan na verkeerscontrole, twee mannen aangehouden

Surveillerende politiemensen zagen in de nacht van zaterdag op zondag in het buitengebied van de gemeente Terneuzen een auto rijden met afwijkende verlichting. Ze besloten de auto en de inzittenden te controleren. Dat gebeurde rond 01.00 uur op de Canisvlietweg in Zuiddorpe.

De bestuurder (naar later bleek een 19-jarige Belg) kon geen geldig rijbewijs en legitimatiebewijs tonen en ook de bijrijder (een 23-jarige Belg) kon zich niet legitimeren. Bovendien bleken in de auto meerdere wapens te liggen. Uit onderzoek bleek het onder andere te gaan om een jachtgeweer (luchtdrukwapen). Ook bleken de mannen nog andere (luchtdruk)wapens in de auto te hebben liggen, die op echte vuurwapens leken. De mannen zijn aangehouden voor het wapenbezit en meegenomen naar een politiebureau, voor onderzoek en verhoor. De wapens en bijbehorende munitie zijn in beslag genomen. Nadat ze een verklaring hadden afgelegd, zijn ze weer vrijgelaten. Ze horen op een later moment wat voor straf ze krijgen.