Inzittenden van auto door onbekenden beschoten, politie zoekt getuigen

Het incident vond rond 19.50 uur plaats. De twee inzittenden werden vanuit de richting van de A58 over het industrieterrein door een licht grijze Peugeot 208 achterna gereden. Bij de kruising met de Electronweg werd de auto van de slachtoffers enkele keren beschoten door twee inzittenden van de Peugeot. De daders reden daarna weg. De slachtoffers reden naar huis en belden de politie. De bestuurster is een 22-jarige vrouw uit Roosendaal. De politie stelt een onderzoek naar het schietincident in en heeft de beschoten auto voor verder onderzoek in beslag genomen. Dit voertuig is door een takelbedrijf opgehaald.

Hebt u informatie of bewakings- of dashcambeelden?

Bel dan met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld registratienummer: 2023211642. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook een tipformulier invullen.