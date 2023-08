Vrouw aangehouden vanwege bedreiging en bezit messen

De horecabeveiligers zagen rond 03.16 uur in de binnenstad dat een man en een vrouw ruzie met elkaar hadden. Toen bleek dat de vrouw een mes in haar handen had, grepen ze in. Ze wisten de vrouw in bedwang te houden en waarschuwden de politie.

Beveiliger bedreigd

Agenten hebben de vrouw aangehouden voor bedreiging en voor het bezit van de messen (overtreding van de APV). De vrouw, een 22-jarige Middelburgse, had namelijk een van de beveiligers bedreigd toen de mannen haar in bedwang hielden. Ze is naar een bureau gebracht en heeft de nacht in de cel doorgebracht. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld tussen de ruziënde man en vrouw. Dit onderzoek loopt nog.