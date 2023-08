Twee gewonden bij steekincident

De politie kreeg rond 09:00 uur melding dat de twee bewoners van een appartement gewond waren geraakt. Uit een eerste onderzoek blijkt er een ruzie in de relationele sfeer tussen het tweetal aan vooraf te zijn gegaan. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw moet zich onder doktersbehandeling stellen. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het incident en de rol van de betrokkenen.