Bankpasfraudeur aangehouden in ‘t Veld

Het slachtoffer werd in de voorgaande dagen telefonisch benaderd door fraudeurs die zich voordeden als bankmedewerkers. Op hun aandringen maakte het slachtoffer meerdere malen geld over. Toen ze de situatie begon te wantrouwen vertelde ze dit aan mensen in haar omgeving. Zij lichtten direct de politie in. Toen de fraudeur opnieuw contact zocht en vroeg om de bankpas op te komen halen, stond de politie de fraudeur op te wachten. De man sloeg op de vlucht en na een korte achtervolging kon hij aangehouden worden. Ook een politiehond werd ingezet op de vluchtroute om te zoeken naar achtergebleven sporen.

Pas op voor babbeltrucs en bankfraudeurs

In Noord-Holland zijn oplichters actief die mensen proberen te beroven van geld en andere waardevolle spullen. De oplichters ogen en klinken vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg of dat ze de meterstand komen opnemen.