E-bikes steeds populairder bij dieven

Preventie

Fietseigenaren kunnen zelf ook helpen voorkomen dat hun fiets doelwit wordt van dieven. ‘Zet de fiets met een extra slot, met eigen sleutel, vast. Dieven willen snel hun slag slaan. Als ze meer sloten zien die opengemaakt moeten worden, lopen ze toch door naar een makkelijker slachtoffer. En ik raad iedereen aan om de fiets te registreren bij Stop Heling. Kopers en verkopers in Nederland kunnen op deze site checken of een fiets als gestolen is opgegeven. Dat is vooralsnog alleen zinvol voor fietsen die in Nederland door dieven opnieuw te koop worden aangeboden. Maar het zijn natuurlijk niet alleen bendes uit het buitenland die fietsen stelen. Overigens vonden Belgische collega’s onlangs in een loods ruim tweehonderd fietsen die waarschijnlijk allemaal uit Nederland kwamen. Dus er zijn soms ook internationale succesjes.’