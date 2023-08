Acht mannen aangehouden voor rellen na voetbalwedstrijd FC-Twente tegen Hammarby

Vanmorgen, maandag 21 augustus 2023, zijn acht mannen in hun woning aangehouden omdat zij verdacht worden van het plegen van strafbare feiten na de wedstrijd FC-Twente tegen Hammarby IF. Deze wedstrijd op 27 juli j.l. liep uit de hand op de hoofdtribune van de Grolsch Veste in Enschede toen een grote groep personen gehuld in jassen met capuchons, bivakmutsen en gezichtsbedekking slaags raakten met de aanwezige Zweedse supporters. Naar aanleiding van deze ongeregeldheden hebben politie en justitie een onderzoek gestart naar de ernstige strafbare feiten, zoals mishandeling en openlijke geweldpleging, die toen plaatsvonden. Deze aangehouden mannen zijn in de leeftijd van 18 tot 35 en komen uit Enschede, Almelo en Hengelo.

Beeldmateriaal helpt het onderzoek

De afgelopen weken is er een speciaal rechercheteam samengesteld om deze ongeregeldheden te onderzoeken. Niet alleen de camera/bewakingsbeelden die politie en FC-Twente zelf hadden maar ook de vele camerabeelden van burgers dragen bij aan het onderzoek om de toedracht, van wat daar precies op de hoofdtribune is gebeurd, te achterhalen. Op basis van de gedane herkenningen verwacht de politie deze week nog meer verdachten aan te houden.

Gezamenlijk aanpak voetbalgeweld

Zowel politie, het Openbaar Ministerie, KNVB, gemeente Enschede en FC Twente hebben als uitgangspunt dat voetbalvandalisme en -geweld aangepakt moet worden.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voetbalvandalisme/voetbalvandalisme-voorkomen

2023345458 ^CW ^JH