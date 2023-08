Overleden persoon en hennepkwekerij aangetroffen in woning Zandvoort

Buurtbewoners hadden de bewoner al langere tijd niet gezien en hebben hiervan melding gemaakt bij de politie. Bij het binnentreden werd onder andere een gasfles aangetroffen. Op basis hiervan hebben collega’s, voor hun eigen veiligheid, de woning verlaten en is de brandweer naar binnen gegaan om te kijken of alles veilig was. Binnen trof de brandweer de overleden man aan en de hennepkwekerij.

Direct is er door de politie een plaats delict gestart en een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. Hieruit is gebleken dat het gaat om een natuurlijk overlijden.

De hennepkwekerij zal worden ontmanteld en vernietigd.

2023179129