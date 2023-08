Getuigen gezocht: twee explosies binnen twee uur tijd; Amsterdam-Zuidoost

Rosa Luxemburgstraat

Rond 04.50 uur worden agenten door het Operationeel Centrum naar een woning aan de Rosa Luxemburgstraat gestuurd. Ter plaatse treffen ze een brandende voordeur aan en blijken achteraf de ramen te zijn vernield. Op dat moment bevinden zich drie personen in de woning, waarvan twee minderjarigen. Niemand is gewond geraakt. Medewerkers van de brandweer hebben vervolgens de brand geblust waarna de Teamleider Explosieven Verkenningseenheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) onderzoek hebben verricht. Uit het onderzoek blijkt dat kort daarvoor een explosief bij de voordeur is achtergelaten en tot ontploffing is gebracht. Volgens een getuige zou een verdachte in donkere kleding met een motorhelm op, zijn weggerend en in een voertuig zijn gestapt. Het voertuig is in onbekende richting weggereden en vooralsnog niet aangetroffen.

Raden Adjeng Kartinistraat

Rond 07.00 uur is het vervolgens weer raak. Wanneer politiemedewerkers nog onderzoek aan het verrichten zijn bij de woning aan de Rosa Luxemburgstraat, horen ze in de directe omgeving harde knallen. Agenten zien vervolgens rookontwikkeling in de lucht, afkomstig van een nog onbekend adres. Al snel blijkt dat een tweede woning door een explosief is getroffen. Meerdere politie-eenheden gaan ter plaatse en treffen een brandende woning aan de Raden Adjeng Kartinistraat. Op dat moment bevindt zich nog een persoon binnen, die gelukkig met behulp van de brandweer in veiligheid is gebracht. Specialisten van de FO en TEV zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek verricht. Uit onderzoek blijkt dat direct na de explosie een persoon in donkere kleding is weggerend in een onbekende richting.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek in beide zaken en is op zoek naar getuigen die meer weten over deze explosies. Heeft u meer informatie over deze zaken? Weet u bijvoorbeeld waarom deze woningen doelwitten zijn? Of heeft u informatie over de vluchtende verdachte(n) ? Dan spreekt de recherche u graag. Via de onderstaande mogelijkheden kunt u tips en beeldmateriaal voor het onderzoeksteam achterlaten.

Voor informatie over de explosie aan de Rosa Luxemburgstraat kunt u proces-verbaalnummer PL1300_2023188830 doorgeven aan het Regionaal Service Centrum.

Voor informatie over de explosie aan de Raden Adjen Kartinistraat kunt u proces-verbaalnummer PL1300_2023188861 doorgeven aan het Regionaal Service Centrum.