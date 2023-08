Getuigen gezocht na woningoverval

Rond 20.10 uur schrok het slachtoffer op toen plotseling de verdachte haar woning was binnengegaan. Na korte tijd vluchtte de man de woning weer uit. Agenten deden direct na de melding onderzoek, maar van de verdachte ontbrak ieder spoor.

Signalement verdachte

- Licht getinte man van circa 30 jaar oud

- Groot postuur en ongeveer 1.90 meter lang

- Kort donkerbruin haar

- Hij droeg zwarte kleding (o.a. een trainingspak)

Heeft u iets gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die tussen 20.00 uur en 20.30 uur iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Vlierboomstraat. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.