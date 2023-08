Twee aanhoudingen na verdachte situatie

Rond 10:50 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk iemand bedreigd was met een vuurwapen. Agenten kwamen meteen ter plaatse en hielden twee verdachten aan. Er werden twee wapens aangetroffen, na onderzoek bleek het te gaan om luchtdrukwapens. Deze zijn in beslag genomen voor onderzoek, beide verdachten zijn overgebracht naar een politiebureau voor verhoor. Het gaat om mannen van 28 en 30 jaar uit Katwijk.

Getuigen

Kunt u de politie mogelijk verder helpen? Bent u getuige, heeft u camerabeelden of weet u bijvoorbeeld meer over een mogelijke toedracht of achtergronden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000. Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen.