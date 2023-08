Vuurwapen en vijf messen in beslag genomen

Rond 11.30 uur kreeg de politie een melding binnen dat er op Marktplaats een advertentie stond waarin een echt lijkend vuurwapen te koop werd aangeboden. Na onderzoek bleek dit om een nepvuurwapen te gaan wat sprekend lijkt op een echt vuurwapen. In de woning van de man die de advertentie aanbood, vonden agenten dit nepvuurwapen, maar ook een echt vuurwapen en munitie. Daarnaast troffen ze ook nog twee airsoftwapens en vijf messen aan. Dit is allemaal in beslag genomen en de 42-jarige bewoner is aangehouden.