Man weigert te blazen en blijkt nog 40 dagen te moeten zitten

De man werd op de Steenweg aan de kant gezet nadat er een melding was binnengekomen dat hij op de A16 asociaal rijgedrag zou vertonen. In eerste instantie negeerde de man het stopteken, toen de agenten hem aanspraken rook hij naar alcohol en kwam hij niet goed uit zijn woorden. Hij weigerde te blazen en daarop werd hij aangehouden. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de man nog 40 dagen uit moest zitten. Hij is ingesloten.