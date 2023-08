Politie onderzoekt woningoverval Oderstraat

De bewoner seinde na de overval zelf de politie in. Rond 22.00 uur werd er die avond bij hem aangebeld. Op het moment dat hij de voordeur opendeed, drongen er direct twee mannen binnen. Het tweetal pakten de bewoner vast en eisten geld van hem. Onder andere met een geldbedrag zijn ze uiteindelijk de woning uit gevlucht. De politie startte direct een onderzoek. Agenten zochten uitgebreid naar de verdachten in de omgeving maar konden hen niet meer vinden.

Wie weet meer?

We doen sporenonderzoek en buurtonderzoek en zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u misschien camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een melding doen via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.