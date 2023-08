Burenruzie mondt uit in steekincident

Rond18:35 uur kreeg de politie een melding van een ruzie waarbij een steekwapen gebruikt zou zijn. Aangekomen in de omgeving waar het incident had plaatsgevonden troffen zij de verdachte en het slachtoffer aan. Wat de aanleiding is geweest voor de verdachte om verhaal te halen bij zijn buren is niet bekend. De verdachte zou ook een bromfiets van het slachtoffer hebben vernield.

De verdachte vertoonde verward gedrag. Om hem aan te houden maakten de agenten gebruik van het stroomstootwapen. Er wordt verder onderzoek gedaan naar het incident door de recherche.